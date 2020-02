Coronavirus, positivo giocatore di Serie C

Un giocatore di Serie C residente nella provincia di Siena è risultato positivo al test del coronavirus. Lo riferisce il quotidiano 'La Nazione'. Domenica scorsa non era sceso in campo dopo aver accusato febbre e malessere prima del match e si era messo volontariamente in quarantena. I medici lo hanno sottoposto al test del tampone ed è risultato positivo. Ora è ricoverato al Policlinico Le Scotte nel reparto malattie infettive ed è in buone condizioni.