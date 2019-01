Inter, Marotta: "Perisic? Va tenuto conto del valore del calciatore"

30/01/2019

Beppe Marotta tra campo e mercato. L'ad nerazzurro, intervenuto ai microfoni di Radio Rai, ha fatto il punto sul momento dell' Inter a partire dalla sfida di giovedì sera contro la Lazio nei quarti di Coppa Italia . "È in assoluto una partita importante - ha detto Marotta -, inserita in un contesto, quello di questo torneo splendido e affascinante che è la Coppa Italia. Noi vorremmo quest'anno aspirare a qualcosa di importante ma prima dobbiamo superare la Lazio che è una squadra assolutamente forte".

Dal campo, come detto, al mercato, dove continua a tenere banco il caso-Perisic: "Abbiamo ascoltato il desiderio del giocatore, ma bisogna anche tener conto di eventuali società che sono interessate a lui e tenere conto del valore patrimoniale che rappresenta l'investimento fatto a suo tempo dall'Inter. De Paul? Ci sono tanti giocatori sotto osservazione dell'Inter - prosegue -. Ora è prematuro, siamo concentrati su questo momento particolarmente caldo della stagione, e per il mercato di giugno c'è ancora tempo".



Conclusione dedicata al momento dell'Inter: "È un club con blasone e storia, una società di elite. Ha dovuto subire cambiamenti di proprietà, per cui è normale che le difficoltà ci siano, ma siamo concentrati per eliminarle il più presto possibile", le parole di Marotta.