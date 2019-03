Coppa Italia, date semifinali ritorno: Milan-Lazio il 24 aprile, Atalanta-Fiorentina il 25

26/03/2019

VARIAZIONI SERIE A

La Lega Serie A ha reso noto una serie di variazioni nei programmi delle partite dalla 31.a alla 33.a giornata.



31.a giornata

Domenica 7 aprile 2019 ore 18.00 Inter-Atalanta* (anzichè ore 15.00)



32.a giornata

Domenica 14 aprile 2019 ore 15.00 Sampdoria-Genoa (anzichè lunedì 15 aprile ore 20.30)

Lunedì 15 aprile 2019 ore 20.30 Atalanta-Empoli (anzicheè domenica 14 aprile ore 15.00)



33/a giornata

Lunedì 22 aprile 2019 ore 19.00 Napoli-Atalanta**(anzichè sabato 20 aprile ore 15.00).



* variazione disposta per evitare la concomitanza con altri eventi cittadini caratterizzati da elevata partecipazione di pubblico.



** variazione disposta per impegni del Napoli in competizioni Uefa per club.