Sedicesimi Coppa Italia: in campo anche Salernitana, Bologna e Verona

TUTTO IN DIRETTA SU MEDIASET

Si parte alle 15 con Cremonese-Cittadella, poi sfide all'Arechi e al Dall'Ara. In palio gli ottavi. Dirette in chiaro su Italia 1 e Canale 20

La Coppa Italia torna protagonista nella settimana del calcio italiano. In tre giorni si giocano tutti gli otto match dei sedicesimi di finale della competizione e si parte alle 15 dallo Zini con Cremonese-Cittadella per continuare il cammino di una delle rappresentanti del campionato cadetto. A seguire alle 18 all'Arechi Pippo Inzaghi accoglie Andrea Pirlo in Salernitana-Sampdoria con due squadre in cerca di un risultato importante viste le difficoltà in campionato. Chiude la prima giornata dei sedicesimi la sfida tutta di Serie A tra Bologna e Verona alle 21. Tutte le partite saranno trasmesse in chiaro su Italia 1, sul 20 e in streaming su Infinity e SportMediaset.it .

CREMONESE-CITTADELLA in diretta alle 15 su Italia 1

A quattro giorni di distanza dallo scontro diretto in campionato, vinto 2-1 dai grigiorossi, Cremonese e Cittadella si ritrovano di fronte ma a terreno di gioco invertito. La formazione di Stroppa è in crescita dopo un avvio di stagione altalenante, mentre il Cittadella sta vivendo un momento difficile con un punto nelle ultime tre partite.

La Cremonese dovrebbe affidarsi alla coppia d'attacco Ciofani-Tsadjout, con Bertolacci in mezzo al campo a dare esperienza nel palleggio. I veneti si affidano al 4-2-3-1 di Gorini per tentare il colpaccio. Chi passa il turno affronterà la Roma agli ottavi.

In telecronaca: Federico Mastria e Giancarlo Camolese

SALERNITANA-SAMPDORIA in diretta alle 18 su Italia 1

Può una sfida dei sedicesimi di Coppa Italia segnare un punto di svolta in stagione? Questo è quello che si augurano i tifosi di Salernitana e Sampdoria, affamati di buone notizie e di vittorie dopo i primi mesi di campionato al di sotto di ogni aspettativa.

Pippo Inzaghi - appena arrivato sulla panchina granata - affronta l'amico Andrea Pirlo con il quale ha condiviso tanti trionfi da calciatore, ma vincere per entrambi potrebbe cambiare l'annata e non ci sarà spazio per i ricordi.

Difesa forzata dagli infortuni per Inzaghi con Gyomber e Daniliuc. Sambia farà rifiatare uno dei due esterni, spazio probabile per Martegani e Ikwuemesi. Poco turnover visti i ranghi ridotti a disposizione per Pirlo e la Sampdoria. Chi passa il turno affronterà la Juventus agli ottavi.

In telecronaca: Simone Malagutti e Massimo Paganini

BOLOGNA-VERONA in diretta alle 21 sul 20

Serata di Halloween in campo per Bologna e Verona che però faranno di tutto per evitare le streghe dell'eliminazione. Al Dall'Ara i rossoblù di Motta hanno l'occasione di fare qualche cambiamento nell'undici di partenza, rispolverando soprattutto Ndoye e Karlsson sugli esterni in attacco.

Il Verona di Baroni non sta vivendo un momento positivo e anche per questo il tecnico potrebbe confermare l'undici di partenza per cercare di tornare in carreggiata. Chi passa il turno affronterà l'Inter agli ottavi.

In telecronaca: Massimo Callegari e Roberto Cravero

