Prima la Lazio poi lo scontro diretto con il Napoli: in Coppa Italia Inzaghi ribalta l'Inter

Conferma ovviamente tra i pali di Josef Martinez, reduce dalla buona 'prima' contro il Genoa ("È il futuro dell'Inter", ha detto Inzaghi dopo la gara). Davanti allo spagnolo previsto il ritorno al centro della difesa al posto di Acerbi - tornato dopo un lungo stop a grandi livelli - di de Vrij dopo tre panchine consecutive contro Fiorentina, Juventus e appunto Genoa. Ai suoi lati Darmian e Bisseck a sinistra per Bastoni. Riposo in vista anche per Dimarco, con Zalewski pronto dal 1'. In mezzo spazio al recuperato Frattesi e a Zielinski per Barella e Mkhitaryan, con Calhanoglu in regia dal 1' dopo la panchina iniziale contro il Genoa. In avanti è emergenza. Inzaghi conta di recuperare Thuram, fuori per un problema alla caviglia, per la sfida del Maradona. Correa è out per una distorsione al ginocchio sinistro (oggi gli accertamenti). Capitan Lautaro vorrebbe giocare sempre ma comincerà dalla panchina: in avanti coppia Taremi-Arnautovic.