Napoli, obiettivo Coppa Italia: Mazzarri cerca risposte da chi ha giocato meno

VERSO NAPOLI-FROSINONE

Al Maradona arriva il Frosinone: diretta su Canale 5 e SportMediaset.it

Per Walter Mazzarri e il suo Napoli gli esami non sono finiti. Dopo i big match tra Serie A e Champions League che hanno dato buone indicazioni più che buoni risultati, per gli azzurri è tempo di calarsi nella parte in Coppa Italia che è tornato ad essere uno degli obiettivi principali della stagione dopo averla vissuta come un fastidio nella trionfale stagione tricolore di Spalletti. Al Maradona per sfidare il Napoli arriva il Frosinone di Di Francesco - partita martedì 19 dicembre alle 21 in diretta su Canale 5 e SportMediaset.it - con i suoi talenti da non sottovalutare. Nella rincorsa al quarto posto però Mazzarri ha bisogno di risposte da tutta la rosa e il turnover sarà massiccio.

I volti "nuovi" al Maradona non mancheranno con l'occasione di incamerare minuti importanti nelle gambe e giocate per provare a scalare le gerarchie che al momento per Mazzarri, infortuni a parte, sono sempre state abbastanza chiare. Obiettivo ritrovare il Napoli effervescente della passata stagione ed entusiasmo nel gruppo, poi i risultati e infine qualcosa di nuovo. Ma non ora, dopo l'inizio di stagione traumatico servono certezze e per il tecnico toscano, che la Coppa Italia sa come si vince, urgono risposte in campo da chi ha potuto e voluto utilizzare meno.

Spazio dunque a Lindstrom in attacco per quello che è stato l'investimento dell'estate, ma anche a Cajuste in mezzo al campo che proprio contro il Frosinone esordì da titolare a sorpresa nella prima di campionato allo Stirpe. Poi Gaetano e Zerbin, i talenti da non sprecare, con Raspadori e Simeone a confermarsi come perfetti vice Osimhen e non solo.

Obiettivo passare il turno per provare a vincere nuovamente la Coppa Italia e non chiudere la bacheca riaperta dopo un solo anno, ma nell'immediato ci sarebbe comunque una sfida interessante ai quarti di finale che potrebbe portare al Maradona o il derby con la Salernitana o lo scontro di sempre con la Juventus.