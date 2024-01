Milan, Pioli: "Partita cambiata da un rigore che non c'era. Siamo stati ingenui e poco lucidi nella reazione"

QUI MILAN

Il tecnico rossonero: "Peccato perché tenevamo alla Coppa Italia. Dovevamo comunque reagire meglio allo svantaggio"

Il Milan è stato eliminato dalla Coppa Italia perdendo in casa nei quarti di finale contro l'Atalanta: "Abbiamo giocato un buonissimo primo tempo andando meritatamente in vantaggio - ha commentato Pioli a fine partita -, ma abbiamo commesso una ingenuità enorme nel concedere subito il pareggio. La partita è cambiata su un rigore che non c'era, questa è la verità. Poi dopo siamo andati in confusione e non siamo riusciti a mantenere le distanze e fare una buona prestazione".

Sull'episodio del rigore dato all'Atalanta poi decisivo Pioli ha ribadito: "Il rigore non c'era, peccato perché tenevamo a fare bene in Coppa Italia - ha commentato a SportMediaset -. Potevamo comunque reagire meglio allo svantaggio, con più lucidità anche se capisco la frustrazione per essere andati sotto dopo una buona prestazione. Non siamo riusciti a riprendere una partita che è stata difficile ma equilibrata, giocata bene nel primo tempo e meno nella ripresa".

Leao ha trovato il gol, ma nella ripresa è calato: "Oggi ha fatto meno bene rispetto alle ultime partite, ma oggi è stata una partita complicata anche per lui. Avremmo dovuto stare più bassi con gli esterni per aprire il campo, lui è stato penalizzato".