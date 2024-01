Le pagelle di Piantanida: Beltran a cena con Batistuta e un consiglio a Zirkzee

I VOTI

Kayode sulle orme dell'idolo Bolt, fischi per Ikoné e Saelemaekers spacca la calcolatrice

BELTRAN 7

A fine novembre è andato a cena con Batistuta, a dicembre ha fatto 3 gol, pensateci bene. O meglio dovrebbe pensarci il presidente Commisso: triennale a Batigol come commensale fisso del numero 9. Finora Lucas ha preso appunti sulla difesa del pallone e sull’uscire dal campo torturato dagli avversari, ma il manuale del Re Leone ha altre 782 pagine.

SAELEMAEKERS 4,5

“Al Milan avevo perso la gioia”, parole sue. Al Bologna, finora, ha perso 15 partite per ritrovarla, parole nostre. Noi, al contrario, non abbiamo perso la calcolatrice e quindi: 8 dribbling tentati, 1 riuscito + 13 duelli, 4 vinti + 28 possessi persi, record negativo della partita = SAELEMAEKERS 4,5

KAYODE 6,5

Italiano deve inventarsi qualcosa: per tirargli le orecchie dopo il colpo di testa sbagliato, che poteva decidere in anticipo la qualificazione, non può nemmeno mandarlo a fare 30 giri di campo perché il ragazzo ha come idolo Bolt e si capisce. Poi è del 2004 e per trovare anche un idolo con il target “fare gol” c’è tempo, c’è tempo.

IKONÉ 4

Italiano lo abbraccia per nasconderlo e quasi non fargli sentire i fischi, ma dovrebbe essere il contrario: è Jonathan, detto “Jorko”, che dovrebbe abbracciarlo perché il suo allenatore, nonostante tutto, anzi nonostante il niente, gli fa sentire ancora il campo.

ZIRKZEE 6,5

Il suo momento preferito della giornata è quando porta il suo cane Kobe al parchetto di mattina e noi non riusciamo a divincolarci dall’idea che anche lì volteggi tra le foglie che cadono dagli alberi o si smarchi dal guinzaglio senza inciampare, senza alcun tipo di gofferia. Però, a volte, dovrebbe rotolarsi un po’ nel fango, un pochino, fallo per noi.