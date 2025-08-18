Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
Coppa Italia
COPPA ITALIA

Hellas Verona avanti col brivido: battuto il Cerignola ai calci di rigori

Maza risponde a Bradaric, poi i veneti raggiungono i lagunari per il derby ai sedicesimi

18 Ago 2025 - 20:33

Continua il programma dei trentaduesimi di Coppa Italia Frecciarossa 2025/26: il Verona soffre ma riesce a superare ai rigori l’Audace Cerignola in trasferta. Dopo un primo tempo bloccato i veneti stappano la partita al 55’ con Bradaric, ma al 91’ Maza fa impazzire di gioia i pugliesi con il pareggio. Nella lotteria finale sono decisivi gli errori di Russo e Faggioli, con la squadra di Zanetti che raggiunge il Venezia ai sedicesimi.

AUDACE CERIGNOLA-VERONA 1-1 (3-5 d.c.r.)

Il Verona avanza al turno successivo superando l’Audace Cerignola ai rigori in trasferta: nel corso del primo tempo i padroni di casa provano a spaventare i veneti, che però con il passare dei minuti trovano sempre più coraggio. Dopo il quarto d’ora è Mosquera a provarci, ma il suo sinistro termina fuori di poco. Il primo tempo si spegne senza marcature, ma le cose cambiano dopo l’intervallo: al 55’ un’azione insistita dell’Hellas porta all’1-0, con Niasse che apparecchia per il destro di Bradaric. Dopo la rete incassata i pugliesi non mollano, sfiorando a più riprese il pari con Emmausso. Al 91’ ecco che arriva la doccia fredda per gli uomini di Zanetti: il neoentrato Maza pareggia i conti e buca Montipò, firmando il primo storico gol del Cerignola contro una squadra di Serie A. La sfida si decide quindi ai rigori, dove Montipò si riscatta dopo l’errore sul gol neutralizzando Faggioli dagli undici metri. Anche la traversa colpita da Russo risulta decisiva, con Serdar che trasforma l’ultimo penalty per mandare avanti i veneti. Ai sedicesimi ora il derby contro il Venezia, con la vincente che affronterà l’Inter agli ottavi.

coppa italia
hellas verona
cerignola
udinese
carrarese
torino
modella

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

00:24
Panucci: "Infortunio Leao? Alla 1a di campionato ci sarà"

Panucci: "Infortunio Leao? Alla 1a di campionato ci sarà"

01:58:41
Verona-Cerignola: partita integrale

Verona-Cerignola: partita integrale

09:41
Verona-Cerignola: i calci di rigore

Verona-Cerignola: i calci di rigore

01:01
90' 1 | Gol di Angel Maza (Verona-Cerignola 1-1)

90'+1 | Gol di Angel Maza (Verona-Cerignola 1-1)

01:03
55' | Gol di Bradaric (Verona-Cerignola 1-0)

55' | Gol di Bradaric (Verona-Cerignola 1-0)

01:02
36' | Gol di Artistico (Spezia-Sampdoria 1-1)

36' | Gol di Artistico (Spezia-Sampdoria 1-1)

01:12
34' | Gol di Henderson (Spezia-Sampdoria 0-1)

34' | Gol di Henderson (Spezia-Sampdoria 0-1)

00:22
Cerignola come le Hawaii: il look dei tifosi del Verona

Cerignola come le Hawaii: il look dei tifosi del Verona

01:14
"Hojlund o Vlahovic?": Panucci "sfida" Viviano

"Hojlund o Vlahovic?": Panucci "sfida" Viviano

08:10
Caserta: "Verreth? Giorni difficili"

Caserta: "Verreth? Giorni difficili"

01:37
Cerofolini: "Abbiamo obiettivi importanti"

Cerofolini: "Abbiamo obiettivi importanti"

04:17
Landucci: "Il Bari ha tirato troppe volte"

Landucci: "Il Bari ha tirato troppe volte"

00:23
Viviano: "Milan da scudetto? Oggi Napoli e Inter davanti"

Viviano: "Milan da scudetto? Oggi Napoli e Inter davanti"

00:37
Viviano: "Leao problema? No, è la soluzione!"

Viviano: "Leao problema? No, è la soluzione!"

08:33
Gilardino: "Segnale forte"

Gilardino: "Segnale forte"

00:24
Panucci: "Infortunio Leao? Alla 1a di campionato ci sarà"

Panucci: "Infortunio Leao? Alla 1a di campionato ci sarà"

I più visti di Coppa Italia

Milan-Bari 2-0: gli highlights

Milan-Bari 2-0: gli highlights

Genoa-Vicenza 3-0: gli highlights

Genoa-Vicenza 3-0: gli highlights

Milan, c’è il primo ‘miracolo’ allegriano. E Gimenez-Fofana lanciano segnali

Il Milan non sbaglia alla prima: Leao-Pulisic, Allegri vola ai sedicesimi senza affanni

Carboni porta il Genoa in vantaggio

Un gran gol di Carboni porta il Genoa in vantaggio

Tris Genoa al Vicenza e sedicesimi. Krstovic e Kaba lanciano il Lecce, che aspetta Milan o Bari

Calcio ora per ora
Vedi tutti
20:20
Coppa Italia, Udinese-Carrarese: le formazioni ufficiali
20:01
Palermo, tetto abbonamenti fissato a 17.000
19:23
Razzismo, Infantino: "In Germania cose inaccettabili"
19:02
Argentina, i convocati di Scaloni: torna Carboni, presenti 4 "italiani"
18:23
Inghilterra: insulti razzistia Semenyo, tifoso bandito a vita da stadi