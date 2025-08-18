Hellas Verona avanti col brivido: battuto il Cerignola ai calci di rigori

Maza risponde a Bradaric, poi i veneti raggiungono i lagunari per il derby ai sedicesimi
Continua il programma dei trentaduesimi di Coppa Italia Frecciarossa 2025/26: il Verona soffre ma riesce a superare ai rigori l’Audace Cerignola in trasferta. Dopo un primo tempo bloccato i veneti stappano la partita al 55’ con Bradaric, ma al 91’ Maza fa impazzire di gioia i pugliesi con il pareggio. Nella lotteria finale sono decisivi gli errori di Russo e Faggioli, con la squadra di Zanetti che raggiunge il Venezia ai sedicesimi.
AUDACE CERIGNOLA-VERONA 1-1 (3-5 d.c.r.)
Il Verona avanza al turno successivo superando l’Audace Cerignola ai rigori in trasferta: nel corso del primo tempo i padroni di casa provano a spaventare i veneti, che però con il passare dei minuti trovano sempre più coraggio. Dopo il quarto d’ora è Mosquera a provarci, ma il suo sinistro termina fuori di poco. Il primo tempo si spegne senza marcature, ma le cose cambiano dopo l’intervallo: al 55’ un’azione insistita dell’Hellas porta all’1-0, con Niasse che apparecchia per il destro di Bradaric. Dopo la rete incassata i pugliesi non mollano, sfiorando a più riprese il pari con Emmausso. Al 91’ ecco che arriva la doccia fredda per gli uomini di Zanetti: il neoentrato Maza pareggia i conti e buca Montipò, firmando il primo storico gol del Cerignola contro una squadra di Serie A. La sfida si decide quindi ai rigori, dove Montipò si riscatta dopo l’errore sul gol neutralizzando Faggioli dagli undici metri. Anche la traversa colpita da Russo risulta decisiva, con Serdar che trasforma l’ultimo penalty per mandare avanti i veneti. Ai sedicesimi ora il derby contro il Venezia, con la vincente che affronterà l’Inter agli ottavi.
Commenti (0)