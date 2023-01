Coppa Italia, Fiorentina-Sampdoria 1-0: Barak porta i viola ai quarti

FIORENTINA-SAMPDORIA 1-0

Al Franchi basta la rete del ceco al 25' per risolvere la pratica blucerchiata. Ai quarti sarà sfida contro il Torino

© Getty Images 1 di 16 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Fiorentina-Sampdoria 1-0 negli ottavi di Coppa Italia. I viola di Italiano si sono qualificati ai quarti di finale della competizione dove affronteranno il Torino, sfruttando al massimo la zampata vincente di Barak al 25° del primo tempo. Sfida al Franchi giocata a ritmi blandi e con diverse seconde linee in campo dal primo minuto, ma dopo la traversa colpita da Rincon per la Sampdoria al 21', è stato il centrocampista ceco a risolvere una mischia in area con un mancino che è valsa la qualificazione per la Fiorentina. Blucerchiati che hanno chiuso in dieci per l'espulsione di Murillo.

LA PARTITA

A ritmo lento, con il minimo sforzo. La Fiorentina ha sfruttato i favori del pronostico e al Franchi, battendo 1-0 la Sampdoria di Stankovic, ha superato il turno andandosi a prendere i quarti di finale di Coppa Italia contro il Torino da disputare ancora in casa. Novanta minuti giocati a ritmo blando dalle due formazioni e in cui la Viola, dopo aver sbloccato il match, ha controllato senza patemi il vantaggio sfruttando anche la sterilità offensiva dei blucerchiati.

Nei novanta minuti più recupero le occasioni da gol si sono contate con le dita di una mano. La prima a provarci è stata la Sampdoria che intorno al ventesimo minuto sugli sviluppi di un calcio piazzato ha centrato la traversa con Rincon. Cinque minuti più tardi, in una situazione simile nell'altra area, la Fiorentina ha invece trovato il colpo vincente: lo ha firmato Barak, spedendo in rete un pallone vagante con un sinistro potente che, di fatto, ha chiuso con un'ora abbondante di anticipo il discorso qualificazione.

L'organizzazione difensiva impostata da Italiano, con un palleggio ragionato in mezzo al campo e la giusta aggressività, ha ridotto quasi allo zero i palloni transitati dalle parti di Gollini e solo il fuorigioco di Jovic ha negato al serbo il 2-0 che avrebbe avuto grosso valore per il morale dell'ex Real Madrid. La Sampdoria, peggior attacco d'Europa, ha confermato la difficoltà a creare occasioni da gol, accentuata da assenze importanti come quelle di Gabbiadini e Quagliarella e per il discorso qualificazione non c'è stato nulla da fare, nemmeno un forcing finale in cui provarci. Zero tiri nello specchio della porta per la Samp e l'espulsione di Murillo nel recupero hanno completato il quadro.

--

LE PAGELLE

Barak 7 - Sfrutta occasioni come questa per scalare posizioni nelle gerarchie di Italiano sulla trequarti. La rete è frutto di opportunismo in mezzo all'area, ma la sua è una prestazione di sostanza in mezzo al campo a prescindere dalla ciliegina.

Amrabat 6 - La versione extralusso vista al Mondiale è lontana, ma il marocchino si è preso il centrocampo della Fiorentina con presenza e precisione, pur rischiando qualcosa a metà ripresa su un retropassaggio di petto. Dopo il meritato riposo per Italiano è tempo di contare nuovamente su di lui.

Jovic 5,5 - Il gol gli viene negato da una posizione di fuorigioco, ma le qualità le ha fatte intravedere a tratti. Gli è mancato il killer instinct negli ultimi metri, ma è proprio quello che gli si chiede.

Lammers 5 - Stankovic si affida a lui nel secondo tempo per raddrizzare la sfida, ma l'olandese dimostra di non essere ancora pienamente entrato nel modo blucerchiato. Movimenti lenti e qualche pasticcio palla al piede.

--

IL TABELLINO

FIORENTINA-SAMPDORIA 1-0

Fiorentina (4-2-3-1): Gollini 6; Dodo 6,5, Quarta 6 (26' st Milenkovic 6), Ranieri 6, Terzic 6,5 (37' st Biraghi sv); Amrabat 6 (32' st Bonaventura sv), Duncan 6,5; Ikoné 6, Barak 7 (37' st Castrovilli sv), Kouamé 6; Jovic 5,5 (26' st Gonzalez 6). A disp.: Cerofolini, Martinelli, Kayode, Venuti, Igor, Bianco, Di Stefano. All.: Italiano 6.

Sampdoria (3-4-2-1): Contini 6; Murillo 5, Colley 6, Amione 5,5; Zanoli 5,5 (19' st Yepes 5,5), Rincon 6, Verre 5 (1' st Augello 6), Paoletti 5,5 (19' st Yepes 5,5); Djuricic 5,5, Sabiri 5 (32' st Malagrida sv); Montevago 5,5 (1' st Lammers 5). A disp.: Audero, Ravaglia, Vieira, Nuytinck, Winks. All.: Stankovic 5,5.

Arbitro: Paterna

Marcatori: 25' Barak

Ammoniti: Amrabat (F); Sabiri, Rincon, Contini (S)

Espulsi: 47' st Murillo (S) per somma di ammonizioni

--

LE STATISTICHE DI OPTA

• La Fiorentina ha passato il turno degli ottavi di finale di Coppa Italia in sei delle ultime sette partecipazioni a questa fase del torneo.

• Nelle quattro occasioni in cui la Fiorentina ha incontrato la Sampdoria agli ottavi di Coppa Italia (1958/59, 1994/1995, 2017/18 e 2022/23) i Viola hanno sempre passato il turno.

• La Sampdoria non supera gli ottavi di finale di Coppa Italia dall’edizione 2010/11.

• Antonin Barak ha trovato tre gol nelle ultime sei partite con la Fiorentina, dopo che aveva realizzato due reti nelle prime 13.

• Antonin Barak è, con Cristiano Biraghi, Nicolás González e Arthur Cabral, uno dei quattro giocatori che nell’ultimo anno (dall’inizio del 2022) hanno trovato il gol con la Fiorentina in tre competizioni diverse (incluse le gare di qualificazione).

• Per la prima volta in stagione la Sampdoria non ha effettuato nemmeno un tiro nello specchio della porta.

• La Fiorentina ha trovato il gol nel primo tempo in nove delle ultime 10 partite disputate tra tutte le competizioni.

• La Fiorentina ha trovato il gol con il suo primo tiro nello specchio della porta in questa partita.