Coppa Italia su Mediaset: il programma dei sedicesimi di finale

La Coppa Italia continua il programma dei sedicesimi di finale: tutte le otto partite in programma trasmesse in diretta su Italia 1 (e in streaming su Sportmediaset.it). Si è partiti ieri con Venezia-Ternana e la serie si concluderà con Torino-Sampdoria domani sera. Altra sfida tra due squadre di Serie A quella tra Verona e Empoli.