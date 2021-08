Coppa Italia, il punto dopo il turno preliminare

In attesa che il sipario si alzi sul turno dedicato ai trentaduesimi, la Coppa Italia 2021/22 ha già visto disputarsi i preliminari. A passare alla fase successiva, che sarà trasmessa in esclusiva in chiaro da venerdì 13 agosto a lunedì 16 su Italia 1 e canale 20, sono la Ternana, il Perugia, l'Alessandria e il Catanzaro.

