Coppa Italia: Maresca stecca la prima, il Lecce elimina il Parma. Poker Empoli

32ESIMI DI FINALE

Ducali sconfitti 3-1, debutto con rete annullata per Cutrone. Questa sera, su canale 20 e Italia 1, in campo anche Venezia e Torino

Il Lecce rimonta il Parma e lo elimina dai 32esimi di Coppa Italia. La squadra di Maresca, al debutto sulla panchina ducale, crolla 3-1 dopo essere passata in vantaggio con Brunetta. Super-prestazione di Coda, ex del match, con una doppietta. Anche l’Empoli passa il turno: Dalmonte e Lanzafame provano a tenere il Vicenza in vita, ma il gioiello di Crociata all’88’ chiude la sfida sul 4-2. Debutto con gol annullato per Cutrone. Getty Images

EMPOLI-VICENZA 4-2 (11’ Bajrami, 30’ Haas, 37’ Mancuso, 39’ Dalmonte, 56’ Lanzafame, 88’ Crociata)

Solo 2’ e già due parate per Pizzignacco, impegnato prima da Bandinelli e poi da Mancuso. All’11’ lo stesso Bandinelli innesca Bajrami, che con un gran tiro a giro sul secondo palo porta l’Empoli sull’1-0. Toscani che raddoppiano al 30’: Haas riceve palla sempre da Bandinelli e dal limite dell’area sigla il 2-0 con un sinistro piazzato. Dilaga la squadra di Andreazzoli: Pizzignacco non respinge bene un pallone, con Mancuso che si fionda sulla ribattuta depositando in rete per il 3-0. Solo 120 secondi e Dalmonte accorcia con un gran tiro dalla destra che si infila in diagonale alle spalle di Vicario. Al 56’ ci pensa Lanzafame a mettere a paura all’Empoli: il numero 7 viene servito in area di rigore e mette in porta il pallone del 3-2 con un tiro incrociato. I toscani ora rischiano davvero: Vicario risponde al 62’ a un tiro di Diaw, con Andreazzoli che decide di buttare Cutrone nella mischia. Il neo-arrivato va anche a segno per il 4-2, ma la sua posizione è in fuorigioco e la rete viene annullata. Il gol-qualificazione arriva ed è di Crociata all’88’, con una punizione defilata che termina all’incrocio dei pali: 4-2 e 16esimi in tasca.

PARMA-LECCE 3-1 (7’ Brunetta, 9’ Coda, 40’ Tuia, 76’ Coda)

Passano 5’ e subito gol annullato a Brunetta: il numero 8 raccoglie il pallone in area e segna con lo scavetto, ma la posizione era in offside. L’argentino si rifà al 7’: Iacoponi evita la trappola del fuorigioco, si invola sulla sinistra e serve Brunetta per la rete dell’1-0. Il pareggio del Lecce però è immediato. Juric perde pallone sulla trequarti e Coda, l’ex del match, trova un diagonale letale per Colombi: 1-1. Le due squadre si scoprono immediatamente e hanno diverse occasioni, più o meno nitide, che però non vengono sfruttate. Da rivedere soprattutto la fase difensiva dei ducali, con Coda&Co che spesso si sono trovati davanti al portiere. Il sorpasso dei salentini arriva al 40’: su calcio d’angolo, Tuia riesce a indirizzare il pallone alla sinistra di Colombi e firma il 2-1. Proseguono le difficoltà del Parma in difesa: al 55’ Coda è totalmente libero in area di rigore e va alla conclusione, senza trovare lo specchio da pochi metri. Al 67’ Strefezza si mangia una colossale occasione in contropiede per il Lecce, sparando il pallone in tribuna. È Coda al 76’ a mettere la parola fine sul match con il 3-1: vittoria meritata per i salentini, che cominciano benissimo la stagione. Da rivedere il debutto della formazione di Maresca.

