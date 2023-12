Bologna, Thiago Motta: "Vittoria straordinaria, viviamo per momenti così"

BOLOGNA

Il tecnico rossoblù dopo il colpaccio di San Siro e la qualificazione ai quarti di Coppa Italia: "Zirkzee fantastico, deve continuare così"

Thiago Motta si gode l'incredibile successo sull'Inter ai supplementari negli ottavi di finale di Coppa Italia: "Abbiamo fatto una partita completa - le parole del tecnico del Bologna a Sportmediaset -. Quelli che hanno iniziato hanno fatto un lavoro straordinario, poi i cambi ci hanno portato energia con freschezza nelle gambe per dare un altro ritmo. Era una partita complicata contro l'ultima finalista di Champions League, devo fare i complimenti a tutti. La gestione è stata straordinaria, viviamo per momenti come questi da regalare alla nostra gente. La vittoria è stata straordinaria".

"Questo momento è fantastico - ha proseguito l'allenatore -. Ringrazio tutti per gli elogi nei miei confronti e in quelli dei ragazzi. Arrivare a un momento così comporta tanto lavoro quotidiano, questo gruppo non si lamenta mai. Per questo si meritano una serata del genere. Non è vero che non abbiamo fatto niente, abbiamo fatto cose straordinarie, ma siamo solo a metà stagione e sabato ci aspetta un'altra gara importante contro l'Atalanta".

Poi il discorso si è spostato sull'ex Arnautovic e sul protagonista della serata, Zirkzee: "Marko voleva tornare all'Inter dopo aver fatto grandi cose a Bologna. Da allenatore non era facile, ma da amico ero contento per lui. Sono convinto che farà molto bene all'Inter. Joshua sta facendo un lavoro fantastico, non solo sul campo, deve continuare così".