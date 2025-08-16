Coppa Italia Serie C: Potenza-Cavese 1-0, rossoblù al secondo turno

In una gara valida per il primo turno della Coppa Italia di serie C, in casa, il Potenza ha vinto 1-0 contro la Cavese. La partita si è disputata allo stadio Viviani del capoluogo lucano davanti a circa 1.800 spettatori. Decisivo per la vittoria dei rossoblù il gol realizzato al 25/o minuto del primo tempo dall'attaccante Anatriello. Nel prossimo turno, in programma alla fine di ottobre, il Potenza sfiderà in trasferta la vincente della sfida tra Monopoli-Cosenza, in programma domani, domenica 17 agosto.
