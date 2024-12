Nel tabellone di Coppa Italia il tabellone prevede ora Juventus-Empoli, Bologna-Atalanta, Milan-Roma e Inter-Lazio. Le partite dei quarti di finale sono in programma a febbraio, con le date di mercoledì 5 e mercoledì 26 momentaneamente fissate nel tabellone ufficiale pubblicato dalla Lega di Serie A, che in seguito annuncerà il calendario effettivo delle sfide e l'orario in cui verranno giocate.