Conference League, svelato il trofeo della nuova competizione

REGOLE

Playoff prima di arrivare ai gironi, in palio un posto all'Europa League della stagione successiva. Si gioca il giovedì

Il 2021/22 sarà l'anno del debutto della Conference League, la nuova competizione Uefa a cui parteciperà la Roma, arrivata settima in Serie A. Oggi è stato presentato il trofeo ufficiale, contraddistinto de 32 spine esagonali che si incurvano dalla base, della dimensione di 57,5 cm e dal peso di undici chili: chi lo alzerà avrà diritto ad un posto nella fase a gironi dell'Europa League della stagione successiva (se non già ottenuto attraverso il campionato). Conference League, la Uefa svela il trofeo della nuova competizione uefa

LE SQUADRE

In totale, le squadre che parteciperanno al torneo saranno 184, di cui almeno una per ognuna delle 55 federazioni UEFA e 46 provenienti dalla Champions League o dall'Europa League.

IL MECCANISMO: QUALIFICAZIONE AI GIRONI

Prima della fase a gironi ci saranno tre turni di qualificazioni e un turno di spareggio, divisi in un percorso principale e in un percorso Campioni. Nel primo percorso entreranno (in fasi diverse a seconda del ranking del campionato) le squadre qualificate in Conference League attraverso il piazzamento in campionato: i tre turni di qualificazione e lo spareggio decreteranno 17 squadre che andranno alla fase a gironi. Il percorso Campioni, sempre diviso in tre turni di qualificazioni e uno spareggio, aggiungerà 5 squadre provenienti dai Champions Path delle qualificazioni Champions ed Europa League. Infine ci saranno le dieci eliminate agli spareggi di Europa League che faranno arrivare a 32 il conto totale delle squadre che andranno ai gironi di Conference League.

IL MECCANISMO: GIRONI E FASE A ELIMINAZIONE DIRETTA

Le 32 squadre saranno suddivise in otto gironi da quatto squadre, al termine delle sei partite le prime otto qualificate andranno alla fase a eliminazione diretta. Le altre otto che andranno all'eliminazione diretta usciranno dalle sfide tra le seconde classificate e le terze classificate nei gironi di Europa League. Da lì in poi ci saranno ottavi, quarti, semifinali e finale.

LE DATE

Primo turno di qualificazione: 8 e 15 luglio

Secondo turno di qualificazione: 22 e 29 luglio

Terzo turno di qualificazione: 5 e 12 agosto

Spareggi: 19 e 26 agosto

Fase a gironi: 16 e 30 settembre, 21 ottobre, 4 e 25 novembre, 9 dicembre

Spareggi per la fase a eliminazione diretta: 17 e 24 febbraio

Ottavi di finale: 10 e 17 marzo

Quarti di finale: 7 e 14 aprile

Semifinali: 28 aprile e 5 maggio

Finale: 25 maggio