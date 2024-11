Intervistato da Dazn, Cesc Fabregas, tecnico del Como, ha analizzato il ko casalingo con la Fiorentina, adesso prima in classifica. "Noi abbiamo tirato molto, loro invece hanno trovato la rete alla prima occasione in entrambi i tempi - l'analisi del tecnico spagnolo -. Dobbiamo ricordarci che noi siamo il Como, cinque anni fa la società nemmeno esisteva. Sono arrabbiato per il rosso a Dossena: non si può lasciare la squadra in 10".