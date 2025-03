Como, a San Siro per reagire dopo pari con Venezia

Il gol su rigore del Venezia in pieno recupero nell'ultimo turno è stata una beffa per il Como di Cesc Fabregas. La vittoria avrebbe probabilmente chiuso il discorso salvezza, ma la squadra del tecnico spagnolo proverà a trasformare la delusione in voglia di rivincita, già a partire dalla difficile trasferta di San Siro in casa del Milan. Un'altra gara contro una big per continuare a stupire, con la voglia di togliersi lo sfizio di tornare a vincere in casa dei rossoneri a 40 anni di distanza dall'ultima volta. Marc-Oliver Kempf torna dalla squalifica e riprenderà il proprio posto in mezzo alla difesa accanto ad Alberto Dossena, per il resto sarà confermato il 4-3-3 delle ultime uscite, con Nico Paz chiamato ad agire come falso nueve. Buone notizie anche dall'infermeria: Sergi Roberto pronto a rientrare tra i convocati dopo quasi tre mesi di assenza, da capire se già contro il Milan potrà essere in panchina.