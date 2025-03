Como, a Roma prima convocazione per Dele Alli

Prima convocazione per Dele Alli al Como. Il centrocampista inglese è stato inserito dall'allenatore spagnolo Cesc Fabregas nella lista dei convocati per la trasferta di campionato sul campo della Roma. Classe 1996, ex Tottenham, è arrivato in Italia nello scorso mercato invernale da svincolato. L'ultima volta che è sceso in campo in una partita ufficiale risale a due anni fa, il 26 febbraio 2023 in Turchia nel pareggio per 0-0 tra il suo Besiktas e l'Antalyaspor.