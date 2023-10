Combatte in Israele e stupisce tutti sui social: "Cosa mi manca? La Lazio"

CUORE BIANCOCELESTE

Impegnato sul fronte l'italo-israeliano non dimentica la sua passione per il calcio nel segno di Ciro Immobile

© Twitter E' nato a Roma, e a 12 anni si è trasferito in Israele per vivere. Adesso, 9 anni più tardi, si ritrova sul fronte con l'esercito israeliano nella guerra che contrappone la nazione con capitale a Gerusalemme ai miliziani di Hamas. Ma nel cuore sempre la Lazio. Parliamo di Mayer Soliani, la cui storia ha colpito e non poco i social. "Cosa mi manca? La Lazio" la risposta il sergente dalle origini italiane ritrovatosi sul fronte in un conflitto che si preannuncia tutt'altro che breve.

Il periodo vissuto a Roma lo hanno avvicinato ai colori biancocelesti: un amore mai sopito nella speranza di rivedere al più presto Immobile e compagni: "Ho un tatuaggio della Lazio, Immobile è colui che mi ha fatto avvicinare a questo sport - ha detto in un'intervista iconica alla Rai -. Torno a Roma in base alle partite, se tutto tornerà un po' alla normalità spero di andare a vedere Atletico Madrid-Lazio (match di Champions League, ndr). Quello per la Lazio penso che sia l’amore più puro della mia vita, sono veramente fiero dei miei colori".