City da record: la rosa è costata più di un miliardo di euro

IL DATO

Una pioggia di milioni che entra nella storia del calcio per aver varcato un confine, quello del miliardo di euro, mai raggiunto da nessuno prima dello sceicco Mansour. Il Manchester City, infatti, è il primo club della storia del calcio ad avere una rosa di giocatori costati oltre un miliardo (1.014 milioni di euro) soltanto in cartellini. Come rilevato da uno studio del Cies Football Observatory, i Citizens comandano questa particolare classifica davanti a Psg (913 milioni) e Real Madrid (902 milioni).

Gli acquisti di Rodri (70 milioni) e Cancelo (65 milioni, nell'operazione che ha portato Danilo alla Juventus), in estate, sono stati dunque determinanti per sfondare il muro del miliardo di euro. Lo studio ha preso in esame i 5 maggiori campionati europei (Premier League, Liga, Serie A, Bundesliga e Ligue 1), con la Juventus (719 milioni) che si piazza al quinto posto dietro al Manchester United (751 milioni). I bianconeri sono l'unica squadra italiana nella top 10, mentre il secondo club italiano è il Milan con 408 milioni di euro. L'Inter chiude il podio della Serie A con 364 milioni, poi Napoli (325 milioni) e Roma (254 milioni).

Un altro aspetto interessante riguarda - campionato per campionato - il divario tra la squadra più cara e quella meno costosa. La Juve, ad esempio, ha speso 63 volte la cifra investita dal Lecce mentre spaventa il dato della Liga, dove il Real Madrid è costato 148 volte il Maiorca. La Premier invece si conferma il campionato più ricco: il City, che ha appunto sfondato il muro del miliardo, vale "soltanto" 32 volte il Norwich.