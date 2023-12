MLS, Chiellini ha deciso: sarà addio al calcio giocato

LA DECISIONE

Il difensore del Los Angeles FC si ritirerà alla scadenza del contratto: la dirigenza della Juventus nel suo futuro?

Giorgio Chiellini ha deciso: lascerà il calcio giocato. L'ex difensore della Juventus e della Nazionale, come riportato da Romeo Agresti, chiuderà dunque la propria carriera il 31 dicembre, allo scadere del contratto che lo lega al Los Angeles FC. Era stato lui stesso, soltanto un paio di giorni fa, a lasciar intendere che la finale di MLS persa contro i Columbus Crew avrebbe potuto essere la sua ultima partita. Ora si attende solo l'annuncio del ritiro.

Chiellini saluterà con alle spalle la bellezza di 23 stagioni da professionista, di cui 17 con la maglia della Juventus, con cui ha collezionato 561 presenze (3° all time dietro Del Piero e Buffon) e 36 reti tra il 2005 e il 2022. Il suo palmarès parla di 9 scudetti (consecutivi), 5 Coppe Italia e 5 Supercoppe italiane, a cui va aggiunto un campionato MLS conquistato a fine 2022. Con la nazionale italiana 117 presenze (5° all time) di cui 22 da capitano. Tra queste, naturalmente, la finale di Euro 2020 al termine della quale ha alzato al cielo di Wembley il trofeo di campioni d'Europa.

Nel suo futuro, come lui stesso ha sempre lasciato intendere, c'è una scrivania e quelle della sede della Juventus sembrano pronte ad accoglierlo. I tifosi bianconeri farebbero carte false per averlo nella dirigenza del nuovo corso e accoglierebbero a braccia aperte una leggenda del club come lui.