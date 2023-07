"Chi non salta è juventino" al matrimonio di Correa: anche Dybala salta

Dopo le polemiche per i cori durante il matrimonio di Alessandro Bastoni, un altro video che sta diventando virale in rete, che arriva da un altro matrimonio di un giocatore nerazzurro, l'argentino Correa, sta facendo infuriare i tifosi della Juventus sui social. Anche in questo caso a un certo punto è partito il coro "chi non salta è juventino" e a saltare insieme a Lautaro c'è infatti anche Paulo Dybala, che in bianconero ha giocato per sette stagioni ed è ancora nel cuore di molti tifosi.