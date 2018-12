CHELSEA, SARRI: "LE SQUADRE DI RANIERI SOLIDE"

01/12/2018

"Amico è una parola grossa ma mi piace molto": così Maurizio Sarri, allenatore del Chelsea, parla alla vigilia della partita contro il Fulham di Claudio Ranieri. I due si conoscono da tempo e si erano visti da poco proprio nel centro di allenamento del Chelsea: "Di solito le squadre di Claudio sono davvero molto solide. Di solito si difendono molto bene, a volte bassi, ma molto bene. Sarà una squadra molto pericolosa in contropiede, come al Leicester, ma non solo al Leicester".