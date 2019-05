CHELSEA, SARRI: "EINTRACHT AVVERSARIO DURISSIMO"

01/05/2019

"Rispetto l'Eintracht. Ha giocato contro grandi squadra ed è una formazione dinamica con grande intensità, e fisicamente hanno le stesse caratteristiche dello Slavia Praga ma la qualità è migliore, specialmente in attacco. Sarà difficile raggiungere la finale". Così Maurizio Sarri, allenatore del Chelsea, alla vigilia della sfida in casa dei tedeschi, valida per l'andata della semifinale di Europa League. "Con il Napoli ho giocato otto gare, perdendone una, per cui il mio feeling con questa competizione è buono", ha sottolineato il tecnico in conferenza stampa. Volgendo poi lo sguardo agli altri obiettivi: "Dobbiamo finire tra le prime quattro della Premier League, vogliamo andare in Champions League. E' molto difficile arrivare tra le prime quattro di Premier; per raggiungere la finale di Coppa di Lega abbiamo dovuto affrontare Liverpool e Tottenham due volte e poi il City in finale. E' come la Champions League".