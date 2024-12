Verso Leverkusen-Inter, Inzaghi: "Con 18 punti andremo agli ottavi"

Quanto è importante per Taremi trovare il gol?

Sono molto soddisfatto di lui. Abbiamo quattro attaccanti che come lui vogliono giocare. Lautaro e Thuram stanno giocando di più, ma tutti quando li ho messi in campo mi hanno dato risposte. Ho l'imbarazzo della scelta e grande concorrenza. In attacco e centrocampo siamo messi bene, in difesa un po' meno con l'assenza anche di Dumfries.