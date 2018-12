Uefa, adesso è ufficiale: la Var sbarca in Champions dagli ottavi

03/12/2018

L'attesa forse è stata più lunga del necessario, ma adesso è finalmente ufficiale: la Var sarà introdotta nell'edizione della Champions League in corso a partire dagli ottavi di finale. L'Esecutivo Uefa, riunito a Dublino per il sorteggio delle Final Four di Nations League (diretta streaming sul nostro sito alle 14.30), ha deciso ufficialmente di introdurre la Video Assistant Referee, che dovrà aiutare a cancellare le polemiche che anche l'anno scorso hanno caratterizzato le fasi finali della competizione (soprattutto in Real-Juve e Real-Bayern). Mesi fa il presidente Uefa Ceferin aveva annunciato la moviola in campo a partire dalla stagione 2019/2020, ma l'introduzione è stata anticipata e la Var verrà utilizzata anche nell'Europeo Under 21 in programma nel nostro Paese a giugno.