Tottenham, Pochettino: "Orgogliosi di quello che abbiamo fatto"

02/06/2019

Finale amara per Pochettino, costretto a cedere contro il Liverpool al termine di una straordinaria stagione in Champions: "Dobbiamo essere orgogliosi del lavoro fatto - dice il tecnico degli Spurs -. Abbiamo lottato fino in fondo per la vittoria. Nella ripresa abbiamo giocato molto bene, non è facile giocare contro una squadra che in transizione si muove così bene. Abbiamo iniziato la finale sotto 1-0, era una situazione difficile ma ci abbiamo provato".