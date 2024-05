Sei italiane in Champions: l'Atalanta deve vincere l'Europa League e non arrivare tra le prime 4

LO SCENARIO

La Roma deve sperare nel trionfo della Dea e allo stesso tempo che non superi una tra Juve e Bologna in campionato

© Getty Images Grazie al ranking Uefa l'Italia si è garantita 5 posti nella nuova Champions League che possono diventare persino 6. Il destino europeo della Roma, sicura del sesto posto in campionato, è tutto nelle mani dell'Atalanta. I calcoli sono facili da fare: i giallorossi devono sperare che la Dea vinca l'Europa League ma allo stesso tempo non arrivi tra le prime quattro. Pellegrini e compagni, in parole povere, tiferanno in Europa per i bergamaschi, mentre in Serie A faranno il tifo per Torino e Fiorentina, le ultime due rivali prima della fine della stagione.

La Roma, eliminata proprio dal Bayer Leverkusen in semifinale, ha un motivo in più per tifare Atalanta stasera, perché è la Dea che deciderà se i capitolini saranno al via nella prossima Champions League oppure dovranno accontentarsi ancora una volta dell'Europa League. In caso di trionfo a Dublino, tanti ringraziamenti e poi tutti a gufare la squadra di Gasperini. A una giornata dalla fine, Bologna e Juventus (rispettivamente terza e quarta) hanno 68 punti, due in più dei bergamaschi che però a fine campionato dovranno recuperare il match con la Fiorentina posticipato per la tragica scomparsa di Joe Barone.

L'Atalanta è attesa dal match casalingo con il Torino, mentre Bologna e Juve saranno impegnate in trasferta contro il Genoa e in casa con il Monza. In caso di successo di Bologna e Juve nell'ultima giornata, l'Atalanta può superarle vincendo le sue due gare e non potrebbe più arrivare a pari punti con le due avversarie. Se invece Bologna e/o Juve pareggiassero e l'Atalanta raccogliesse una vittoria e una sconfitta nelle ultime sue due partite, allora si potrebbe avere un arrivo a pari punti a due o a tre squadre, a quota 69 punti. Nel caso di arrivo a tre l'Atalanta sarebbe quinta perché terza nella classifica avulsa con Bologna e Juventus.

