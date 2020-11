Real Madrid, Zidane: "Con l'Inter è una finale"

CHAMPIONS LEAGUE

"I giocatori del Madrid devono dare tutto e dimostrare perché giocano per questo club". Zinedine Zidane carica l'ambiente Real e scuote i suoi giocatori alla vigilia della delicata sfida di Champions League contro l'Inter: "È una finale e vogliamo giocarla come tale. Sono tre punti che dobbiamo assolutamente provare a prendere - ha aggiunto il tecnico prima di ammettere che l'assenza di Militao, positivo al Covid, peserà molto - senza Militao perdiamo qualcosa di importante, ma tutti daranno il massimo" ha detto il tecnico francese.

"Conosciamo bene l'Inter - ha aggiunto Zidane - sarà una partita complicata perché sono forti, fisici e giocano bene a calcio. Sarà difficile per noi, ogni partita è una finale, lo sappiamo e ci concentreremo senza pensare a quello che accadrà più tardi".

"La partita giocata contro l'Huesca aveva la stessa importanza del match di domani contro l'Inter", ha detto poi commentando l'ultima vittoria in campionato Zidane, che nonostante l'inizio difficile in Champions non si nasconde: "L'anno scorso non abbiamo vinto in Europa, ma l'obiettivo non cambia. Chi gioca qui sa che l'obiettivo è vincere la Champions League. Quello che pensano fuori non importa, siamo concentrati sulla gara di domani. Non possiamo cambiare ciò che è successo, ma possiamo ancora cambiare le cose con le prossime gare".

Il tenico dei Blancos ha dedicato poi un pensiero ad Antonio Conte, suo ex compagni in bianconero: "Non ci siamo sentiti, da capitano della Juventus era molto importante per la squadra. Normale che sia diventato allenatore, non mi sorprende. Siamo in buoni rapporti, ricordo che andai a trovarlo a Torino quando stavo per diventarlo anch'io e mi fece davvero una grande impressione".

"Un ko con l'Inter pregiudicherebbe il mio futuro? Non ci penso. Io penso positivo, penso alla gara di domani, penso all’Inter e alla sfida di Champions. Noi possiamo solo preparare bene la partita e giocarcela” ha concluso Zidane.

