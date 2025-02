Ranking Uefa: l'Italia deve difendere il secondo posto dall'assalto della Spagna

L'Italia si sta giocando al meglio le possibilità di portare cinque squadre nella prossima Champions League 25/26. La scorsa stagione ne ha beneficiato il Bologna di Thiago Motta, classificatosi al quinto posto in Serie A. Tutto dipende dal ranking stagionale che si aggiorna dopo ogni turno: dopo il termine della fase campionato di Champions League e di quella in Europa League, l'Italia è seconda, ma tallonata dalla Spagna, alle spalle dell'Inghilterra. Per sperare di qualificare cinque club alla massima competizione europea, è necessario occupare i primi due posti di questa speciale classifica. La Premier League non ha perso ancora nessun club (7/7) e ha le stesse squadre dell'Italia (7). Sono 6, invece, i club spagnoli, che hanno perso per strada il Girona. La sfida stellare City-Real Madrid, in cui una delle due verrà eliminata, può avvantaggiare il nostro Paese, che ha possibilità di calare uno straordinario poker di qualificate agli ottavi.