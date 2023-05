Milan, Pioli: "Sfida bellissima. Inter favorita? Lo è per gli altri"

Stefano Pioli si prepara a un Milan-Inter di fuoco: per la semifinale d'andata di Champions League il tecnico rossonero rischia di non avere a disposizione Rafael Leao: in caso di forfait dovrebbe essere sostituito da Alexis Saelemaekers. Per il resto formazione quasi fatta, con Kjaer e Tomori in difesa, Bennacer sulla trequarti e Brahim Diaz sulla destra. "Sarà una sfida bellissima - le parole del tecnico in conferenza -. Inter favorita? Lo dicono gli altri, noi abbiamo eliminato Tottenham e Napoli, possiamo eliminare chiunque".