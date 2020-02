Morata: "Non voglio più incontrare la Juve. Con il Liverpool è favorita"

Alvaro Morata festeggia la grande vittoria del suo Atletico contro i campioni d'Europa in carica del Liverpool nella gara di andata degli ottavi di Champions e dà uno sguardo al suo... passato. "Abbiamo lottato senza mai smettere di correre, è quella alla fine la nostra identità - ha detto l'attaccante dei Colchoneros nel dopo gara - Se voglio trovare la Juve in finale? Preferisco non incontrarla più almeno in Champions. Le favorite sono Liverpool, Juve e Psg, anche se oggi ha perso"