Milan-Inter, è l'ora della verità: mercoledì da leoni

Ci siamo, tutto pronto per il derby della semifinale d'andata di Champions League

© acmilan.com È quel giorno lì, è quella sera lì. La partita che tutti sognano di giocare per l'importanza, la partita che nessuno vuole giocare per l'ansia e la tensione che comporta. Milan-Inter, semifinale d'andata di Champions League, ci siamo. In un San Siro sold out, con il record di incassi di oltre 10 milioni di euro, rossoneri e nerazzurri sono giunti al momento della verità. Ore 21, il fischio d'inizio. Si decide tutto in 180', Pioli e Inzaghi sono pronti. Il derby dei derby, nella Scala del calcio.

INTER, GIOCA CALHANOGLU

Ballottaggio tra Brozovic e Calhanoglu con il turco che nella rifinitura è parso in vantaggio. Davanti confermata la coppia Dzeko-Lautaro Martinez. D'Ambrosio dovrebbe recuperare per la panchina.

L'ARRIVO DI LEAO IN RITIRO PER AGGREGARSI ALLA SQUADRA



LEAO E' ARRIVATO AL MELIÁ: PREVALE LA CAUTELA

Rafael Leao è arrivato poco prima delle tredici nel ritiro prepartita rossonero: l'hotel Melià. Al momento prevale la cautela sulla possibilità che possa essere convocato. Si deciderà tutto nella riunione tecnica del pomeriggio: il portoghese vorrebbe esserci ma il pericolo di una ricaduta frena i suoi desideri. Se anche fosse convocato, sarebbe destinato alla panchina.

LEAO, PROVINO TERMINATO: DECISIONE DOPO RIUNIONE TECNICA

E' appena terminato il provino di Leao: la linea del club è quella di prendere una decisione definitiva sul suo utilizzo al termine di una riunione tecnica dello staff di Pioli.

MILAN, I GIOCATORI SONO ARRIVATI AL MELIÁ

I giocatori del Milan, poco dopo le 10, si sono ritrovati all'hotel Melià, in zona San Siro, per iniziare il ritiro. Assente Leao che si trova a Milanello per svolgere il suo provino. Non convocato Florenzi che non ha recuperato dall'infortunio.

INTER, RITIRO AD APPIANO

Per i nerazzurri ritiro ad Appiano Gentile al centro sportivo Suning. In mattinata una sgambata, come annunciato da Simone Inzaghi in conferenza stampa.

ATTESA PER LEAO: ALLE 10:30 IL PROVINO A MILANELLO

Sono attesi aggiornamenti da Milanello dove Leao dovrebbe essere sceso in campo verso le 10:30 per provare a forzare. Se il provino sarà positivo il portoghese sarà convocato da Pioli, altrimenti vedrà il match seduto a fianco della panchina, vicino ai compagni. Al suo posto è prontissimo Saelemaekers.

TONALI: "È IL RIASSUNTO DEL PERCORSO DEGLI ULTIMI TRE ANNI"

Sandro Tonali vive il derby in maniera particolare: "Credo che sia il riassunto del percorso che abbiamo fatto insieme al mister in questi tre anni. Al derby ho pensato subito, perché era impossibile non pensarci. I tifosi ci hanno dato veramente una forza incredibile in questi anni. Tutte le settantacinque mila persona che entrano a San Siro danno tutto per la vittoria e tu devi fare felice i tuoi tifosi", le parole a Prime Video. Il centrocampista rossonero ha parlato anche del rapporto con la nonna: "Credo che sia la persona a cui sono più legato all'interno della mia famiglia. Sono cresciuto con lei, non ci posso passare molto tempo. Mi segue molto anche se non è amante del Milan. Però ama me e ho iniziato a farle amare anche il Milan".

IL METEO: PIOGGIA SU MILANO

Mattinata piovosa a Milano, ma le precipitazioni dovrebbero smettere nel primo pomeriggio. Per le 21 le previsioni parlano di cielo nuvoloso e una temperatura di 14°.