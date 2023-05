Milan-Inter, è anche sfida di cocktail con Black&Blue Snake e Red&Black Devil

© ufficio-stampa

Il "diavolo" contro il "biscione" per due cocktail da Champions League. L’attesa per la storica semifinale della massima competizione europea tra Milan e Inter contagia anche il mondo della mixology e sul bancone, proprio come sul campo di calcio, creatività e abbinamenti originali vengono proposti per conquistare tutti gli appassionati. Per celebrare questo speciale evento e in occasione della Milano Week Mixology, Alessia Bigolin, la drink setter di Anthology by Mavolo, spin off di Mavolo Beverages specializzata nell’importazione e distribuzione in esclusiva di prodotti di fascia alta, ha creato due signature cocktail per far rivivere il “derby della Madunina” anche sui banconi dei più importanti cocktail bar d’Italia. Il match vede di fronte il Black&Blue Snake contro il Red&Black Devil per due drink “gin based” dai sapori forti e meneghini ma con aromi e profumi morbidi al palato