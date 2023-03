Milan, Giroud: "Tanta roba! Che spirito di squadra". Tonali: "Emozione incredibile"

MILAN

L'attaccante rossonero: "Quest'anno volevamo fare un bel percorso in Champions e adesso siamo ai quarti"

© Getty Images 1 di 26 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM "Tanta roba!" Olivier Giroud esordisce così commentando la qualificazione del Milan ai quarti di finale di Champions League dopo lo 0-0 di Londra contro il Tottenham: "Ho detto ai ragazzi che l'anno scorso abbiamo meritato la Champions. L'anno scorso abbiamo fatto bene ma eravamo in un gruppo molto difficile. Quest'anno volevamo fare un bel percorso e adesso siamo ai quarti - ha detto l'attaccante rossonero a Prime Video - All'andata potevano fare uno-due gol di più, stasera con il nostro spirito di squadra e la nostra qualità potevamo vincere. Abbiamo avuto le occasioni più concrete. Ho giocato tanti palloni lontano dalla porta per provare a fare la sponda ai miei compagni. Non ho avuto tante occasioni per fare gol ma è più importante la vittoria".

"È un'emozione particolare, incredibile". Grande soddisfazione anche per Sandro Tonali per il traguardo raggiunto. "Abbiamo messo tutto in campo, volevamo la qualificazione a tutti i costi - ha detto a Prime Video - Abbiamo lavorato tantissimo in questa settimana. Sappiamo il percorso che stiamo facendo, con tante difficoltà ma anche reazioni da Milan. Reazioni da grande squadra. Tanta roba non solo per Giroud ma per tutti".