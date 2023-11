Milan, si qualifica agli ottavi di Champions se: tutte le combinazioni prima del Borussia Dortmund

Milan-Borussia Dortmund rappresenta un bivio importante per la stagione rossonera. Dalla sfida di San Siro, che sarà trasmessa in diretta su Canale 5, potrebbe uscire anche un verdetto definitivo assolutamente da evitare: la squadra di Pioli sarebbe prematuramente eliminata se dovesse perdere coi tedeschi e il Psg battere il Newcastle. In tutti gli altri casi, il verdetto sarà rimandato all'ultima giornata in programma il 13 dicembre. Battendo il Borussia le possibilità saranno concrete, mentre con un altro risultato la vittoria alla St James' Park potrebbe non risultare sufficiente. Tutte le squadre sono ancora in corsa per la qualificazione.