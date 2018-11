Juventus ko in Champions, il Napoli è l'unica italiana imbattuta

08/11/2018

L'inattesa e tutto sommato immeritata sconfitta della Juventus all'Allianz Stadium contro il Manchester United ha il sapore della beffa per i tifosi bianconeri, ma porta un primato ai loro 'nemici'. L'esultanza polemica al triplice fischio con la mano all'orecchio di José Mourinho, bersaglio di cori e insulti per tutta la gara, ha fatto il giro del mondo mentre da Napoli sottolineano con un tweet pieno di orgoglio: "Siamo l'unica squadra italiana imbattuta in Champions League. Viva il Napoli e Forza Napoli sempre!" si legge sul profilo ufficiale degli azzurri, ancora senza sconfitte dopo quattro giornate, mentre Inter e Roma sono state battute da Barcellona e Real Madrid.