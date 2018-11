Juventus, che botta per Dybala: Szczesny lo colpisce nel riscaldamento

08/11/2018

Subito ko, ancor prima del fischio d'inizio. La gara di Paulo Dybala contro il Manchester United non è iniziata nel migliore dei modi, anche a causa di Wojciech Szczesny. Il polacco, provando il rinvio dal fondo nel riscaldamento, ha preso male le misure colpendo in pieno Dybala. L'attaccante, centrato sulla nuca mentre dava le spalle alla porta, si è subito accasciato a terra. Momenti di apprensione per la Joya, soccorso dallo staff medico bianconero. Anche un piccolo accenno di nervosismo nei confronti del compagno di squadra che però, pur di farsi perdonare, lo ha coccolato e baciato sulla nuca dolorante.