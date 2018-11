Juve, Allegri: "Lo sfogo di Benatia ci sta, è importante per noi"

06/11/2018

Su Cristiano Ronaldo in Champions

"Mi aspetto che faccia gol! La prima non l'ha giocata, la seconda neppure, con il Manchester ha fatto assist. Ne ha giocato una, non è che ne ha giocate tante".



Su Matuidi

"Devo capire se farlo riposare o no. Lui è un giocatore di cuore anche quando non in condizione.Khedira è in buone condizioni"



Sulla partita

"Dobbiamo fare una partita migliore di quella di Manchester, perché loro possono essere pericolosi in ogni momento della partita. Hanno grande velocità davanti con Rashford, Martial e Sanchez".



Sulle parole di Benatia

"Sarà stato uno sfogo. Essere in una grande squadra comporta anche stare fuori. Ha giocato 6-7 partite su 14, quindi il 50%. Gioca in un reparto dove ho ottimi giocatori. È difficile trovare giocatori con le sue qualità in giro, a Cagliari ha fatto una grande partita. Uno sfogo ci sta...".



Sulle parole di Ronaldo: "Allegri è divertente"

"Mi hanno fatto piacere, il divertimento è uguale a vittoria. Le cose stanno andando bene, ma ora non si vincono i trofei. Adesso abbiamo il primo obiettivo da raggiungere, poi dopo dobbiamo pensare al campionato. Bisogna arrivare a marzo nelle condizioni migliori, mentalmente e fisicamente".



"Bisogna sfidare noi stessi e fare qualcosa di più. Dobbiamo migliorare su alcuni aspetti e non abbiamo ancora vinto niente. Ora speriamo di passare subito il turno e poi pensiamo al Milan, sarà una sfida equilibrata"



Sugli infortunati

"Khedira e Mandzukic stanno bene, anche Cancelo è in ripresa. Dei tre quello più avanti è il centrocampista tedesco. Il croato domenica non l'ho portato in panchina perché doveva fare gli scalini e avevo paura di una ricaduta: ho fatto prevenzione sulla sua caviglia. Gli infortunati sono solo Douglas Costa, Bernardeschi e Kean (affaticamento). Il brasiliano dovrebbe recuperare per il Milan. E poi speriamo di riavere presto Emre Can".