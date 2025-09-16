Logo SportMediaset
Calcio
Champions League
CHAMPIONS LEAGUE

Inter, la scossa parte dalla formazione: non solo Sommer, almeno altri tre cambi contro l'Ajax

Il tecnico nerazzurro rivoluziona difesa e centrocampo per rialzare la testa nel debutto in Champions

16 Set 2025 - 10:02
© Getty Images

© Getty Images

Non solo Sommer. La svolta cui è chiamata l'Inter dopo le due sconfitte consecutive in campionato prima in casa contro l'Udinese e poi sabato all'Allianz Stadium contro la Juve, parte dai cambi di formazione. Per il debutto in Champions League di mercoledì sera ad Amsterdam contro l'Ajax Cristian Chivu ridisegna la squadra nerazzurra, a partire dalla porta, dove Josep Martinez prenderà il posto dello svizzero, reduce da una prestazione da dimenticare contro i bianconeri. Ma i cambi toccheranno anche due terzi della difesa, che in tre giornate di campionato è stata già infilata per sei volte: in mezzo De Vrij dovrebbe subentrare ad Acerbi e Bisseck prendere il posto di Akanji, che arriva da tre gare di fila tra l'Inter e la nazionale svizzera. Sulle corsie esterne previsto il rientro a sinistra di Dimarco, partito dalla panchina contro la Juve, con Dumfries a destra. Le altre novità arriveranno dal centrocampo, con Sucic pronto a tornare a giocare dal 1' dopo la panchina iniziale a Torino e a far rifiatare Mkhitaryan. Ma occhio anche a Zielinski, che insidia Barella. In attacco la coppia non si tocca: spazio dunque alla ThuLa.

champions league
inter

