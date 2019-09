Inter, ecco la lista Uefa per la Champions League

L'Inter ha reso noto, attraverso il suo sito ufficiale, la lista trasmessa alla UEFA dei calciatori convocati per la fase a gironi della Champions League 2019/2020. Nessuna sorpresa, i nuovi acquisti dello scoppiettante mercato nerazzurro sono tutti presenti: da Sensi a Barella, passando per Godin e Lukaku e ovviamente l'ultimo arrivato in casa Inter, Alexis Sanchez. I giocatori affronteranno le gare contro Barcellona, Borussia Dortmund e Slavia Praga.