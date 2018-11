Il "giallo" di papà Lautaro vs Spalletti. Un tweet poi rimosso, anzi di più: un falso

29/11/2018

Un caso durato 24 ore. Per spiegare, poi, che no, non è vero niente. Un tweet al veleno, poi rimosso e -24 ore dopo, appunto- dicendo che "non ho nemmeno twitter". Il tutto attorno alla panchina di Lautaro contro il Tottenham con quel tweet attribuito a papà Martinez, contro Luciano Spalletti. "Continua così e finirà la tua buona sorte", stava scritto, aggiungendo un "cagon" non esattamente elegante. Uno sfogo, tra l'altro, preventivo dato che il tweet è delle ore 19, prima cioè che l'Inter scendesse in campo a Wembley contro gli Spurs e di sapere, quindi, che Lautaro non avrebbe fatto parte del match nemmeno in corso d'opera.