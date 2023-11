Guerriglia a Napoli: scontri tra tifosi dell'Union Berlino e la polizia

© Foto twitter

Altissima tensione a Napoli, con scontri tra le forze dell'ordine e i tifosi dell'Union Berlino alla vigilia della sfida di Champions League tra gli azzurri di Rudi Garcia e i tedeschi. I sostenitori dell'Union - arrivati in duemila in città - con indosso tutti una felpa beige, si sono mossi in gruppo per poi sparpagliarsi quando polizia e carabinieri hanno cercato di contenerli. Contatti tra forze dell'ordine e ultras si sono avuti in corso Umberto e via Medina, non lontano dalla Questura, mentre a Piazza Dante, nel centro storico di Napoli, ci sono stati lanci di fumogeni e petardi da parte dei tedeschi all'indirizzo dei mezzi blindati della Polizia, presente in gran numero sul posto anche per impedire eventuali contatti con gli ultras del Napoli.