Giroud scalda il derby: "Potevo firmare con l'Inter, grazie a Dio sono al Milan"

VERSO IL DERBY

L'attaccante francese: "In Supercoppa ci hanno dominato, dovremo giocare meglio"

Olivier Giroud con la maglia del Milan è sicuramente uno dei protagonisti degli ultimi derby contro l'Inter. Ora all'orizzonte prossimo c'è la doppia stracittadina di Champions League in semifinale: "San Siro è un posto speciale, soprattutto nel derby. Le mie statistiche contro l'Inter sono buone, ma la Supercoppa persa nettamente mi è rimasta in testa e dovremo fare meglio". Un confronto che per Giroud è uno sliding door: "Nell'inverno 2020 potevo firmare per l'Inter, poi Dio ha voluto che andassi al Milan e ne sono contento".

Sulla strada che ha portato il Milan in semifinale di Champions League 16 anni dopo l'ultima volta, Giroud ha firmato il gol decisivo in casa del Napoli al Maradona dopo aver sbagliato un rigore: "Sapevo di dover rimanere concentrato dopo quell'errore - ha raccontato a Uefa.com -, un'altra grande occasione l'avrei avuta un po' come ai Mondiali. Questione di resilienza e perseveranza, bisogna sempre crederci. Mantenere la fiducia dopo un errore è fondamentale per un attaccante".

Al Milan Giroud ha vinto subito lo scudetto: "Volevo una nuova sfida dopo il Chelsea in cui alla fine non giocavo molto. Avrei potuto firmare con l'Inter nel 2020, ma le cose sono andate diversamente e sono molto contento. Se mi avessero detto che al mio primo anno al Milan avremmo vinto lo scudetto dopo 10 anni e al secondo saremmo tornati in semifinale di Champions dopo 16, l'avrei trovato irrealistico".

Nel 2023 le due sfide contro l'Inter hanno visto trionfare i nerazzurri lasciando il Milan senza nemmeno la gioia di un gol: "Quando c'è il derby San Siro è ancora più speciale. Ho buone statistiche contro l'Inter tra gol e assist, ma dovremo giocare meglio di quanto fatto nelle ultime occasioni. La sconfitta in Supercoppa la ricordo bene, hanno dominato".

Proprio l'esperienza di Giroud, che una Champions da outsider con il Chelsea l'ha già vinta, può essere importante in uno spogliatoio giovane come quello rossonero: "Per i compagni sono un fratello maggiore. Do consigli se ne hanno bisogno, sono disponibile e con un atteggiamento positivo. Parlare coi giovani è importante, poi il ruolo mi piace".

Infine spazio al proprio idolo da bambino, protagonista proprio nella precedente semifinale tra Milan e Inter: "Seguivo il Milan da adolescente, amavo questa squadra per Shevchenko. Cercavo di imitarlo, era uno dei più grandi attaccanti ed era completo".