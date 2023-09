Ecco il calendario completo della Champions: il City debutta con la Stella Rossa

Partenza il 20 settembre, conclusione dei gironi il 13 dicembre. I campioni in carica del Manchester City esordiranno in casa contro la Stella Rossa, ma, italiane escluse, i fari della prima giornata sono tutti per la sfida tra Bayern Monaco e Manchester United in programma all'Allianz Arena il 20 settembre (ore 21). Per il Barcellona debutto morbido contro l'Anversa. Ecco il calendario completo: