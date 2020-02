City, Guardiola: "Giochiamo contro il re della Champions, Zidane uno dei più grandi"

CHAMPIONS LEAGUE

"Giochiamo contro il re di questa competizione". Il tecnico del Manchester City Pep Guardiola presenta così la gara di Champions contro il Real Madrid al Bernabeu. "Hanno vinto tre tornei di fila e questo dà l'idea della forza di questo club - ha detto nella conferenza della vigilia - Sarà una sfida affrontarli e imparare e noi abbiamo voglia di giocare e cercare di tenere il passo". Poi ringrazia Zidane dei complimenti ("Per me e' il n.1"): "E' stato un onore che sia venuto a trovarmi, lui è stato uno dei più grandi di tutti i tempi".



"Mi dispiace molto che Hazard non ci sia. Gli auguro una pronta guarigione. È un giocatore magnifico - ha proseguito Guardiola alla vigilia - Sterling è pronto. La sua condizione fisica e la sua ripresa sono sorprendenti. Ha chiesto di giocare contro West Ham e Leicester, ma i dottori hanno detto che dovevamo stare attenti. E ancora: "Non ho mai preteso di essere il miglior allenatore del mondo quando gli artisti sono i giocatori. In questo mondo, vincere tre Champions di fila dimostra la grandezza del Real", ha concluso.