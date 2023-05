Cinque italiane in Champions? Complicato, ma possibile: ecco come

LE COMBINAZIONI

Ecco tutte le combinazioni possibili per la stagione 2023-24: in una però il quarto posto in campionato potrebbe non bastare

© Getty Images In questa stagione l'Italia è stata la grande protagonista delle coppe europee e la prossima stagione potrebbe conquistare un record di cinque presenze in Champions. Ipotesi complicata, ma possibile. Vediamo di seguito tutte le combinazioni.

CHAMPIONS ALL'INTER E NERAZZURRI TRA LE PRIME QUATTRO IN SERIE A

Se l'Inter trionfasse nella finale di Istranbul e chiudesse la stagione tra le prime quattro in Serie A non cambierebbe nulla: non si libera alcun posto e le italiane in Champions resterebbero 4. Vincendo il torneo però i nerazzurri sarebbero testa di serie insieme al Napoli. (Se l'Inter non dovesse invece vincere la finale di Istanbul, ma dovesse chiudere tra le prime quattro si qualificherebbe alla Champions in seconda fascia)

CHAMPIONS ALL'INTER E NERAZZURRI FUORI DALLE PRIME QUATTRO IN SERIE A

Se l'Inter vincesse la finale di Istanbul, ma dovesse chiudere la stagione fuori dai primi quattro posti del campionato, si qualificherebbe alla prossima edizione come testa di serie e l'Italia avrebbe cinque squadre in Champions: vincitrice del torneo più le prime quattro della Serie A.

EUROPA LEAGUE A ROMA O JUVE

Se una tra Roma o Juve dovesse conquistare l'Europa League, andrebbe direttamente alla fase a gironi della prossima Champions. Se la vincente del torneo finisse la stagione tra le prime quattro della Serie A, le italiane in Champions resterebbero quattro. Diversamente, se la vincente dovesse terminare il campionato fuori dalle prime quattro posizioni, le italiane in Champions sarebbero cinque. Tutto con la Juve ancora alle prese con la nuova sentenza sul caso plusvalenze e poi con l'eventuale verdetto dell'Uefa sulla questione.

CHAMPIONS: IL QUARTO POSTO NON BASTA

Tra le combinazioni possibili ce n'è anche una che escluderebbe dalla Champions la quarta classificata in Serie A. Si tratta di un evento improbabile, ma da registrare. Se Champions ed Europa League dovessero essere vinte da due squadre che non chiudono la stagione tra le prime quattro della Serie A, entrambe si qualificherebbero alla prossima edizione da teste di serie, ma insieme a loro ci andrebbero soltanto le prime tre qualificate in campionato. La quarta e la vincente della Coppa Italia invece si qualificherebbero rispettivamente alla prossima Europa League e Conference League.

TRIS ITALIANO: 8 ITALIANE IN EUROPA

Se l'Italia dovesse centrare un tris incredibile in Champions, Europa League e Conference League, alla prossima Champions parteciperebbero le prime tre classificate in Serie A più la vincitrice del torneo e quella dell'Europa League. La quarta e la quinta classificata in campionato e la vincitrice della Conference andrebbero invece tutte in Europa League per un totale di otto italiane in Europa, il massimo consentito. In questo caso nessuna parteciperebbe alla prossima Conference.