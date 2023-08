Champions: Oskarsson, tripletta alla squadra del padre alla prima da titolare

CHAMPIONS LEAGUE

Serata dai sentimenti contrastanti per il 18enne attaccante islandese. Il papà: "Fortuna che è finita, una cosa così non la auguro nemmeno al mio peggior nemico"

© instagram Una storia curiosa arriva dal secondo turno di qualificazione di Champions League: alla prima da titolare nella massima competizione europea, l’attaccante islandese Orri Oskarsson si è tolto la soddisfazione di realizzare una tripletta (più un assist) ai connazionali del Breidablik. Nulla di strano, se non che i rivali erano allenati da Oskar Thorvaldsson, il padre dell’attaccante islandese del Copenhagen. Per la cronaca la gara è finita 6-3 per i danesi, che già avevamo vinto 2-0 il match di andata.

Da una lato la gioia per aver segnato a soli 18 anni un tripletta in Champions League per quella che rimarrà per tanto tempo la notte più bella della sua vita, dall'altro il dispiacere per aver fatto gol alla squadra del padre, che dal 2020 siede sulla panchina del Breidablik e ha chiuso la passata stagione festeggiando il titolo di campione d'Islanda (il secondo nella storia del club dopo 12 anni dal primo). La serata perfetta di Oskarsson è un mix di sentimenti tanto forti quanto contrastanti.

Un'esperienza che papà Thorvaldsson non vuole più rivivere. "Per prima cosa, non augurerei al mio peggior nemico di trovarsi in questa posizione, di giocare contro il proprio bambino - ha confessato l'allenatore islandese a fine gara -. A ogni modo, l'ho trovato molto scomodo. Ma visto quello che è successo, penso che se qualcuno avesse dovuto segnare una tripletta, la cosa migliore è che a realizzarla sia stato Orri. Ha giocato molto bene e come padre sono molto orgoglioso di lui, ma come allenatore del Breidablik non posso essere felice. È stato strano sperimentarlo perché in una situazione del genere si scontrano due sentimenti molto forti. Da un lato, sei lì con la squadra in cui hai messo la tua anima, giocatori di cui sei appassionato e sei pronto a guadare fuoco e zolfo e in cui hai un'enorme fiducia. E d'altra parte, sei lì per vedere tuo figlio, che hai cresciuto e che è la tua stessa carne e sangue e hai sentimenti estremamente forti per lui. È solo strano e sono contento che sia finita".

